Nuits de la lecture Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun

Nuits de la lecture

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif :

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-22 17:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Les nuits de la lecture, c’est partager la dégustation de textes, l’écoute heureuse de la musicalité et de la couleur des mots… Au cœur de l’hiver, les enfants partiront en voyage sous tente à travers les contes de la nature et de la nuit. Les merveilles choisies seront mises en scène autour de lectures participatives.

Louis Duplessis, naturaliste bourguignon, nous emmènera avec lui en balade à travers les chemins qui ont inspiré une partie de ses aquarelles. Enfin, en famille, il vous faudra déjouer les facéties du conservateur fou.

Retrouvez le programme de ces deux soirées en ligne.

Rendez-vous au muséum pour deux soirées exceptionnelles au cœur de l’hiver ! .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

