Présentation

Découvrez la magie de la littérature lors d’une visite nocturne exceptionnelle !

Plongez au cœur de l’univers de Victor Hugo avec cette visite thématique organisée dans le cadre des Nuits de la lecture 2026. Rejoignez-nous pour une exploration du monument, animée par l’éloquence et le talent de la guide-conférencière et artiste Julie Le Toquin.

Cette visite vous transporte à travers les œuvres emblématiques de Victor Hugo avec une lecture qui vous fera revivre les moments littéraires de l’auteur en lien avec l’Arc de triomphe. Cela inclut l’accès à la terrasse panoramique.

Ne manquez pas cette occasion unique de redécouvrir l’histoire à travers les yeux d’un des plus grands écrivains français. Réservez dès maintenant votre place pour cette visite nocturne et laissez-vous enchanter par la prose intemporelle de Victor Hugo.

À savoir avant votre visite

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

La vie et les œuvres de l’écrivain et poète français portent une attention particulière au monument, venez le découvrir grâce à cette visite inédite.

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Adulte : 16 euros.

Enfant et public spécifique : 9 euros (visiteur de moins de 18 ans, bénéficiaire des minima sociaux ou relevant du champ social sous présentation d’un justificatif le jour de la visite).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/nuits-de-la-lecture-balade-nocturne-l-arc-de-triomphe-vu-par-victor-hugo