Nuits de la Lecture Balade photographique dans Parthenay Médiathèque Parthenay Parthenay

Nuits de la Lecture Balade photographique dans Parthenay

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

On vous emmène dans les rues de Parthenay pour porter un regard photographique sur la ville et la campagne. Munissez-vous de vos appareils photo ou smartphones et venez déambuler dans la ville avec nous !

Balade animée par un des membres du Caméra photo club.

Public ado-adulte .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

