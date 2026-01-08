Nuits de la Lecture Balade photographique dans Parthenay Médiathèque Parthenay Parthenay
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
On vous emmène dans les rues de Parthenay pour porter un regard photographique sur la ville et la campagne. Munissez-vous de vos appareils photo ou smartphones et venez déambuler dans la ville avec nous !
Balade animée par un des membres du Caméra photo club.
Public ado-adulte .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
English : Nuits de la Lecture Balade photographique dans Parthenay
