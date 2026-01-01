Nuits de la lecture

192 Grande rue Bellefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Veillée des contes avec la troupe des Chettas. Contes racontés en musique puis accès libre aux espaces de lecture douillets dédiés à la soirée. Entrée libre. Pyjamas et doudous bienvenus.Tout public

0 .

192 Grande rue Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 6 52 27 00 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling evening with the Chettas troupe. Tales told to music, followed by free access to the cozy reading areas dedicated to the evening. Admission free. Pyjamas and comforters welcome.

L’événement Nuits de la lecture Bellefontaine a été mis à jour le 2026-01-15 par OT EPINAL ET SA REGION