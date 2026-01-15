Nuits de la lecture – Bibliothèque de Bellevue Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En continu : Le potager de Bellevue Tout l’après-midi, la médiathèque ouvre son potager. Venez aider les bibliothécaires à cultiver les légumes.Tout public. En continu : Jouer autour de la poésie ! L’association P’tit Spectateur & Cie vous propose de venir créer et illustrer votre poésie, autour du thème “Villes et Campagnes”.Tout public. À 16 h 30 : Lectures musicales et bruitées Lectures bruitées et musicales en trio entre ville et campagne : nous débuterons dans la douceur d’une nuit à la belle étoile, avant d’être projetés au cœur d’un ring, dans l’ambiance explosive d’un combat de catch.Tout public. Durée : 30 min environ. Programme détaillé à retrouver dans les médiathèques et sur le site de La Bibliothèque.

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800

0228252552 https://www.la-bibliotheque.com/



