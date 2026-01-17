Nuits de la lecture – Bibliothèque de Bellevue, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain

Nuits de la lecture – Bibliothèque de Bellevue Jeudi 22 janvier, 15h00 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-22T15:00:00+01:00 – 2026-01-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-01-22T15:00:00+01:00 – 2026-01-22T18:00:00+01:00

En continu : Le potager de Bellevue

Tout l’après-midi, la médiathèque ouvre son potager. Venez aider les bibliothécaires à cultiver les légumes.

Tout public.

En continu : Jouer autour de la poésie !

L’association P’tit Spectateur & Cie vous propose de venir créer et illustrer votre poésie, autour du thème “Villes et Campagnes”.

Tout public.

À 16 h 30 : Lectures musicales et bruitées

Lectures bruitées et musicales en trio entre ville et campagne : nous débuterons dans la douceur d’une nuit à la belle étoile, avant d’être projetés au cœur d’un ring, dans l’ambiance explosive d’un combat de catch.

Tout public. Durée : 30 min environ.

Programme détaillé à retrouver dans les médiathèques et sur le site de La Bibliothèque.

Bibliothèque Bellevue 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252552 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com/ »}] [{« link »: « https://www.la-bibliotheque.com/ »}]

À l’occasion des Nuits de la lecture sur le thème « Villes et campagnes », La Bibliothèque propose une ribambelle d’animations : exposition, lectures bruitées, conte, visites guidées…

Crédit : Tom Haugomat