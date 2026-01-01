Nuits de la Lecture Bibliothèque de Clérieux Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux

Nuits de la Lecture Bibliothèque de Clérieux

Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Venez lire, écouter et partager à l’occasion de la Nuits de la Lecture à la bibliothèque de Clérieux où ils vous attendent nombreux pour un moment chaleureux et convivial !

.

Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and read, listen and share during the Nuits de la Lecture at the Clérieux library, where they await you for a warm and friendly moment!

L’événement Nuits de la Lecture Bibliothèque de Clérieux Clérieux a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme