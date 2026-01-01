Nuits de la Lecture Bibliothèque de Clérieux Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux
Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l'industrie Clérieux Drôme
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez lire, écouter et partager à l’occasion de la Nuits de la Lecture à la bibliothèque de Clérieux où ils vous attendent nombreux pour un moment chaleureux et convivial !
Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com
English :
Come and read, listen and share during the Nuits de la Lecture at the Clérieux library, where they await you for a warm and friendly moment!
