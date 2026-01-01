Nuits de la lecture Bibliothèque Italie Paris
Nuits de la lecture Bibliothèque Italie Paris samedi 24 janvier 2026.
Venez assister à des lectures pour petits et grands sur le thème des Villes et des campagnes pour cette 10ème édition des Nuits de la Lecture.
A partir de 6 ans.
Accès libre dans la mesure des places disponibles.
Heure du conte tardive exceptionnelle et familiale sur le thème « Ville et campagne »
Le samedi 24 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
