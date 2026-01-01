Nuits de la lecture Bibliothèque Italie Paris

Venez assister à des lectures pour petits et grands sur le thème des Villes et des campagnes pour cette 10ème édition des Nuits de la Lecture.

A partir de 6 ans.

Accès libre dans la mesure des places disponibles.

Heure du conte tardive exceptionnelle et familiale sur le thème « Ville et campagne »

Le samedi 24 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris



