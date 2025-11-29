Nuits de la lecture Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Villes et campagnes

Le comédien André Layus et les élèves de son atelier de pratique artistique nous présenteront leur travail sur un texte autour de la thématique « Villes et campagnes ».

**► Jeudi 22 janvier à 19h30**

Gratuit sur [réservation](https://www.billetweb.fr/lecture-theatralisee)

BU Beaulieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T21:00:00.000+01:00

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-beaulieu https://www.billetweb.fr/lecture-theatralisee

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233431

