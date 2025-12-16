Nuits de la lecture Le parc Bozouls

Nuits de la lecture

Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Pour une soirée pleine de découvertes autour du thème 2026 Villes & campagnes

À l’occasion des Nuits de la lecture, la Médiathèque André Baudon de Bozouls vous invite à une soirée pleine de découvertes autour du thème 2026 Villes & campagnes . Petits et grands pourront participer à une riche variété d’ateliers Crée ta ville constructions en Kapla ou à partir de pop-up urbains, immersion fond vert et découverte en casque VR pour voyager entre espaces urbains et paysages ruraux.

En partenariat avec la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, le CAUE de l’Aveyron et la Médiathèque départementale de l’Aveyron, la soirée proposera également deux expositions dédiées à l’univers urbain Critikit , une exposition interactive pour exercer sa curiosité et muscler son esprit critique ; Maisons illustrées contemporaines , présentée par le CAUE, accompagnée de panneaux illustrés par Didier Cornille La ville, quoi de neuf ?

Une soirée pour découvrir la médiathèque autrement, en libre accès, le vendredi 23 janvier 2026 de 17h à 20h. .

An evening full of discoveries around the 2026 theme Towns & Countryside

