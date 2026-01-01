Nuits de la lecture Breteil

Nuits de la lecture

Le vendredi 23 janvier à partir de 18h30, la médiathèque de Breteil vous attend pour les Nuits de la lecture.

A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque vous invite à vous retrouver pour partager des lectures, jeux et autres surprises. L’occasion de venir (re)découvrir la médiathèque, de s’inscrire, emprunter un livre, un DVD, lire le journal, boire un verre, papoter…

Le thème retenu cette année est celui de Villes et campagnes .

Intimement liés, ces deux espaces géographiques se répondent, malgré des représentations qui ont la vie dure. La ville, lieu de tous les possibles, ou, de toutes les angoisses. La campagne, qui questionne notre rapport à la terre et à la nature. Et aujourd’hui, les enjeux des transition écologique viennent redéfinir cette relation aux territoires et nous invitent à réfléchir à la manière dont ils se transforment. Les auteurs et autrices font l’écho de ces préoccupations, s’en inspirent, et par leurs textes, nourrissent, notre imaginaire.

Au programme

– à partir de 16h Exposition, jeux de société, quiz et autres surprises. Tout public.

– 17h30 Histoire à la tombée de la nuit. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, Marion vous raconte ses histoires ! A partir de 4 ans.

– 19h Lectures partagées . Venez lire un extrait d’un livre que vous avez aimée, qui vous a changé, qui vous réconforte, que vous voudriez mettre entre toutes les mains. Temps de lecture environ 3min par personne. L’animation est ouverte à tous, y compris par les enfants, pensez à choisir un extrait qui soit adapté à toutes les oreilles.

Tout public. Inscriptions à la médiathèque (mais il y aura toujours de la place pour les indécis ou les lecteurs de dernières minutes !)

-20h30 Kosmopoli:t. Bienvenue dans le restaurant le plus cosmopolite du monde ! Ici, les clients du monde entier viennent pour commander des plats dans les langues dont vous n’avez jamais entendu parler, que vous n’imaginiez pas entendre et encore moins parler… Un jeu coopératif animé par Ados-Adultes.

Ouvert à tous. Réservation conseillée pour els animations.

Gratuit. Tout public. .

