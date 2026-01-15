Nuits de la lecture Cabaret d’improvisation théâtrale Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture Cabaret d’improvisation théâtrale

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Adrien Schimmel et sa troupe investissent la médiathèque pour un cabaret d’improvisation théâtrale. Au fil des scènes inventées en direct, les comédiennes et comédiens joueront avec le thème Villes et Campagnes . Une soirée surprenante et pleine d’énergie vous attend installez-vous et profitez du spectacle !

Tout public. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture Cabaret d’improvisation théâtrale

L’événement Nuits de la lecture Cabaret d’improvisation théâtrale Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn