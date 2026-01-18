Nuits de la lecture Bibliothèques de Caen la mer Caen

Nuits de la lecture

Les 10e nuits de la lecture organisées pour la 5è année par le Centre national du livre sur proposition du Ministère de la culture se tiendront du 21 au 25 janvier 2026. Pour cette occasion, les bibliothèques de Caen la mer vous ont préparé un programme sur le thème officiel Villes et campagnes . Le samedi 24 janvier sera marqué notamment par de nombreuses animations à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, s’ajoutant aux multiples propositions des bibliothèques de quartier de Caen, de la bibli François Geindre d’Hérouville Saint-Clair et de la bibliothèque d’Ifs. .

Bibliothèques de Caen la mer 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 00 bibliotheque.caen@caenlamer.fr

English : Nuits de la lecture

The 10th Nights of Reading, organised for the 5th year by the Centre national du livre on the proposal of the Ministry of Culture, will be held from 21 to 25 January 2026. To mark the occasion, the libraries of Caen la mer have put together a programme on the official theme of Towns and Countrys…

