Nuits de la lecture Place Algolsheim Cancon

Thème Villes et campagnes , munissez-vous de vos lampes torches, et venez découvrir la médiathèque de Cancon et ses pièces secrètes. Au fil des lectures, les bibliothécaires vous guideront à travers ce bâtiment. La visite sera suivie d’une projection (à partir de 3 ans).

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, sur le thème Villes et campagnes , munissez-vous de vos lampes torches, et venez découvrir la médiathèque de Cancon et ses pièces secrètes. Au fil des lectures, les bibliothécaires vous guideront à travers ce bâtiment. La visite sera suivie d’une projection (à partir de 3 ans).

Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English : Nuits de la lecture

On the theme of Towns and Countryside , grab your flashlights and come and discover Cancon’s media library and its secret rooms. As you read, librarians will guide you through the building. The visit will be followed by a projection (3 years and up).

No reservation required.

