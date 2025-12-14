Nuits de la lecture Place Algolsheim Cancon
Nuits de la lecture Place Algolsheim Cancon mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Thème Villes et campagnes , munissez-vous de vos lampes torches, et venez découvrir la médiathèque de Cancon et ses pièces secrètes. Au fil des lectures, les bibliothécaires vous guideront à travers ce bâtiment. La visite sera suivie d’une projection (à partir de 3 ans).
Sans réservation.
Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com
English : Nuits de la lecture
On the theme of Towns and Countryside , grab your flashlights and come and discover Cancon’s media library and its secret rooms. As you read, librarians will guide you through the building. The visit will be followed by a projection (3 years and up).
No reservation required.
L'événement Nuits de la lecture Cancon a été mis à jour le 2025-12-11