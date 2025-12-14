Nuits de la lecture Place Algolsheim Cancon

Nuits de la lecture

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, sur le thème Villes et campagnes , munissez-vous de vos lampes torches, et venez découvrir la médiathèque de Cancon et ses pièces secrètes. Au fil des lectures, les bibliothécaires vous guideront à travers ce bâtiment. La visite sera suivie d’une projection (à partir de 12 ans).

Sans réservation. .

Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English : Nuits de la lecture

On the theme of Towns and Countryside , grab your flashlights and come and discover Cancon’s media library and its secret rooms. As you read, librarians will guide you through the building. The visit will be followed by a film screening (ages 12 and up).

No reservation required.

