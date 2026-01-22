Nuits de la lecture Caravane Kami le kamishibaï fait escale Sillé-le-Guillaume
samedi 24 janvier 2026
La médiathèque vous invite à célébrer les Nuits de la lecture 2026, dont le thème est Villes et campagnes .
Au programme de la nature, des histoires, des artistes locaux, et surtout… du temps pour se retrouver.
Samedi 24 janvier à 10h30, 11h et 11h30 Caravane Kami le kamishibaï fait escale
Un petit théâtre ambulant, une ambiance feutrée et des histoires contées à la japonaise par Hubert Jégat, comédien et metteur en scène.
Séances de 15–20 min
Dès 2 ans places limitées .
The media library invites you to celebrate Reading Nights 2026, whose theme is Towns and Countryside .
