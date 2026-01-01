Nuits de la lecture Bibliothèque Municipale Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye
Nuits de la lecture
Bibliothèque Municipale Charny Orée de Puisaye 8 Grande Rue Charny Orée de Puisaye Yonne
Gratuit
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Nuits de la lecture Préparez-vous à la bataille ! La ville d’un côté, la campagne de l’autre. Deux ambiances, deux façons de vivre… et un seul quiz pour les départager ! Extraits de textes et de chansons, photos, etc. écoutez, observez, devinez et partagez un moment ludique à la bibliothèque.
À la clé des petits lots à gagner, un pot de convivialité et surtout le plaisir d’être ensemble. Qui remportera la bataille ? (Public ados-adultes) .
Bibliothèque Municipale Charny Orée de Puisaye 8 Grande Rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 48 bibliotheque@ccop.fr
