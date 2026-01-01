Nuits de la Lecture Bibliothèque Municipale Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
2026-01-24
Ville et Campagne à vous de jouer ! Fresque collective, puzzles, cherche-et-trouve, jeux… on cherche, on joue, on imagine et on crée ensemble, en famille, entre amis ou entre parfaits inconnus ! L’animation est ouverte à tous, à partir de 6 ans, que l’on reste 5 minutes ou toute la soirée ! Repas partagé tout au long de l’évènement (apportez ce que vous souhaitez !). Fin des festivités à 21h. .
Bibliothèque Municipale Charny Orée de Puisaye 8 Grande Rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 48 bibliotheque@ccop.fr
