Nuits de la lecture chasse au trésor Rue de la Grande Abbaye Fréhel vendredi 27 février 2026.
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
2026-02-27
Explorez la médiathèque à la nuit tombée !
Equipés d’une lampe torche, retrouvez les indices disséminés dans la médiathèque pour découvrir le trésor.
A 18h30, 19h15, 20h ou 20h45
En famille dès 8 ans, par groupe de 3
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
