Nuits de la lecture chasse au trésor Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Nuits de la lecture chasse au trésor

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Explorez la médiathèque à la nuit tombée !

Equipés d’une lampe torche, retrouvez les indices disséminés dans la médiathèque pour découvrir le trésor.

A 18h30, 19h15, 20h ou 20h45

En famille dès 8 ans, par groupe de 3

Sur inscription par téléphone ou par mail .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

