Nuits de la lecture Cherche et trouve Médiathèque Longroy mercredi 21 janvier 2026.
Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-21 12:00:00
2026-01-21 2026-01-22 2026-01-24
Venez découvrir Longroy avant/après, en vous amusant. Le but du jeu est de placer les photos l’une en face de l’autre et de découvrir l’évolution de la commune.
Durée 30 minutes environ | Tout public | Entrée libre. .
Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20 bibliotheque@longroy.fr
English : Nuits de la lecture Cherche et trouve
