Nuits de la lecture Cherche et trouve Médiathèque Longroy

Nuits de la lecture Cherche et trouve

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

2026-01-21 2026-01-22 2026-01-24

Venez découvrir Longroy avant/après, en vous amusant. Le but du jeu est de placer les photos l’une en face de l’autre et de découvrir l’évolution de la commune.

Durée 30 minutes environ | Tout public | Entrée libre. .

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20 bibliotheque@longroy.fr

