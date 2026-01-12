Nuits de la lecture ciné-tchatche Notre Dame de Paris

salle des fêtes Nassiet Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, nous vous donnons rendez-vous, pour une soirée CINE-TCHATCHE.

Au programme

. film-documentaire Notre Dame brûle, France, 1h50, de J.J Annaud

. rencontre avec Alain Bastiat de l’entreprise BOSC, choisie pour fabriquer les 1500 chaises de la cathédrale

Le réseau des Médiathèques des Luys participent aux Nuits de la Lecture, qui ont pour thème, cette année, Villes et Campagnes .

Dans ce cadre, nous vous donnons rendez-vous dans la salle des fêtes de Nassiet, pour une soirée CINE-TCHATCHE.

Au programme

. film-documentaire Notre Dame brûle, France, 1h50, de J.J Annaud sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019.

. rencontre avec Alain Bastiat de l’entreprise BOSC, choisie pour fabriquer les 1500 chaises de la cathédrale .

salle des fêtes Nassiet 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture ciné-tchatche Notre Dame de Paris

As part of Les Nuits de la Lecture, we invite you to join us for an evening of CINE-TCHATCHE.

On the program

. documentary film Notre Dame brûle , France, 1h50, by J.J Annaud

. meeting with Alain Bastiat from BOSC, the company chosen to manufacture the cathedral’s 1500 chairs

L’événement Nuits de la lecture ciné-tchatche Notre Dame de Paris Nassiet a été mis à jour le 2026-01-09 par Landes Chalosse