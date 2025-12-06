Nuits de la lecture Club culture Scherwiller
Nuits de la lecture Club culture Scherwiller jeudi 22 janvier 2026.
Nuits de la lecture Club culture
8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-01-22 18:30:00
fin : 2026-01-22 20:00:00
2026-01-22
Le réseau des médiathèques vous propose son premier Club culture autour de la thématique Villes et campagnes . Pour ados et adultes
8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net
The media library network offers you its first Culture Club on the theme of Towns and Countryside . For teens and adults
