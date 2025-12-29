Nuits de la lecture Concert Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Concert

Le roman Les Gardiennes d’Ernest Pérochon retrace la vie dans les campagnes du marais poitevin durant la Première guerre mondiale. A travers le personnage de Francine, employée à la ferme de la grande Hortense, l’auteur nous fait découvrir le courage des femmes restées seules à gérer l’exploitation familiale et la vie qui s’écoule dans l’attente du retour des hommes…

Les élèves de formation musicale à Mauléon, menés par l’enseignant Rodolphe Nicoleau, chanteront des textes d’Ernest Pérochon mis en musique sur des mélodies populaires.

Avec la complicité du Conservatoire de musique de l’Agglomération du Bocage Bressuirais

Tout public, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

