Nuits de la Lecture Conférence avec Michel Morga, A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
Nuits de la Lecture Conférence avec Michel Morga, A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la Lecture Conférence avec Michel Morga
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 18:00:00
2026-01-23
Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes
De 18H à 19H30 Conférence avec Michel Morga de l’Université du Temps Libre de Tarbes, Banlieues et périphéries urbaines actuelles dans l’œil des photographes contemporains .
Gratuit entrée libre tout public.
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
English :
Reading Nights return for a 10th edition on the theme Towns and Countryside
6:00 pm to 7:30 pm: Lecture by Michel Morga of Tarbes’ Université du Temps Libre, Banlieues et périphéries urbaines actuelles dans l’?il des photographes contemporains .
Free admission for all.
