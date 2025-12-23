Nuits de la Lecture Conférence avec Michel Morga, A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

Nuits de la Lecture Conférence avec Michel Morga

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 18:00:00

2026-01-23

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes

De 18H à 19H30 Conférence avec Michel Morga de l’Université du Temps Libre de Tarbes, Banlieues et périphéries urbaines actuelles dans l’œil des photographes contemporains .

Gratuit entrée libre tout public.

+33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

Reading Nights return for a 10th edition on the theme Towns and Countryside

6:00 pm to 7:30 pm: Lecture by Michel Morga of Tarbes’ Université du Temps Libre, Banlieues et périphéries urbaines actuelles dans l’?il des photographes contemporains .

Free admission for all.

