Nuits de la Lecture conférence Bibliothèque municipale Quévert

Conférence Les préjugés en héritage dans le monde paysan breton du XXème siècle

Dans le cadre des 10 èmes Nuits de la lecture sur le thème Villes & campagnes , conférence de Marie-Paule Gicquel. Née dans une ferme isolée des Côtes d’Armor un peu après la Seconde Guerre mondiale, elle a fait partie de la génération qui a dû quitter la campagne pour travailler en ville. Elle a pu poursuivre ses études et est devenue professeur agrégée de lettres modernes et a enseigné en classes préparatoires en lycée. En 2023, elle publie son essai en finir avec la honte de nos racines paysannes qui constitue la base de la conférence. Un ouvrage qui explore le double sentiment de fierté et de honte que ressentent de nombreuses personnes issues de la campagne face au monde extérieur. A l’aide de la linguistique, de l’histoire, de la littérature et de sa propre expérience, Marie-Paule Gicquel, attachée à ses racines, propose une réflexion passionnante sur l’identité paysanne et les préjugés que subissent les gens de la terre. Un temps d’échange avec le public sera proposé à l’issue de la conférence.

Tout public

Entrée gratuite sur réservation .

