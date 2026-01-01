Nuits de la lecture > Construis ta ville idéale en LEGO® Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Nuits de la lecture > Construis ta ville idéale en LEGO®

Médiathèque Marin Marie
69 boulevard Gambetta
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Manche

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

2026-01-24

Les 10e Nuits de la lecture auront lieues du 21 au 25 janvier 2026. Cette année, le public est invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes .

La médiathèque Marin Marie de Saint-Hilaire-du-Harcouët se joint à cet évènement national et invite petits et grands (à partir de 5 ans) à venir imaginer, créer, construire sa ville idéale en LEGO®. Journée en partenariat avec l’association Family Bricks. .

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr

