Nuits de la lecture Conte musical et soirée pyjama Espece Nelson Mandèla Montignac-Lascaux

Venez tous en pyjama, pilou pilou. Pour passer une soirée entre amis, en famille…

Au programme

18h/19h viens te faire prendre en photo version Bookface ! C’est le selfie littéraire pour petits et grands

19h conte musical (45 min) je fais le tour de mon jardin

20h chocolat chaud, bonbons…pour un moment convivial.

Ce conte musical est une amorce à l’écoute active à la découverte du monde du bruit. Étienne Roux, musicien comédien, raconte en s’amusiquant des histoires autour des saisons, de la nature.

Il vous invite à venir explorer les sons, à bruiter, pour l’aider à illustrer son histoire sonore et musicale ! .

English : Nuits de la lecture Conte musical et soirée pyjama

6pm/7pm: Bookface photo (literary selfie for young and old). 7pm: Musical storytelling (introduction to active listening and discovery of the world of noise). 8pm: Hot chocolate, sweets…Free

