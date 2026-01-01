Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Le grand méchant raconteur
Embarquez pour un voyage sonore autour du monde des contes immersifs et originaux qui font résonner histoires, musiques et voix dans une expérience unique et vivante !
3 sessions de 30 minutes 16h, 16h45 ou 17h30.
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme