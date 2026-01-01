Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le grand méchant raconteur

Embarquez pour un voyage sonore autour du monde des contes immersifs et originaux qui font résonner histoires, musiques et voix dans une expérience unique et vivante !

3 sessions de 30 minutes 16h, 16h45 ou 17h30.

Tout public à partir de 7 ans

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la lecture Contes du Père Siffleur Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme