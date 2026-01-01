Nuits de la lecture contes Bibliothèque Plumaudan

Nuits de la lecture contes

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez écouter écouter les histoires contées par l’Association Contilène

Tout public à partir de 6 ans. .

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 07 23

