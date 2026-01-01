Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville Médiathèque Senones

Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville

Conversation historique animée par Marie-Hélène Chrétien de l’Association du Pays des Abbayes,

Sur inscription tout public.Tout public

Médiathèque 6 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque_senones@ca-saintdie.fr

English :

Historical conversation led by Marie-Hélène Chrétien of the Association du Pays des Abbayes,

Registration required.

