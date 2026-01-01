Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville Médiathèque Senones
Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville Médiathèque Senones vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville
Médiathèque 6 Place Clémenceau Senones Vosges
Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
Conversation historique animée par Marie-Hélène Chrétien de l’Association du Pays des Abbayes,
Sur inscription tout public.Tout public
Médiathèque 6 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque_senones@ca-saintdie.fr
English :
Historical conversation led by Marie-Hélène Chrétien of the Association du Pays des Abbayes,
Registration required.
L’événement Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville Senones a été mis à jour le 2026-01-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES