Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville Médiathèque Senones

Nuits de la lecture conversation patrimoniale Senones du village à la ville

Médiathèque 6 Place Clémenceau Senones Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Conversation historique animée par Marie-Hélène Chrétien de l’Association du Pays des Abbayes,
Sur inscription tout public.Tout public
Médiathèque 6 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87  mediatheque_senones@ca-saintdie.fr

English :

Historical conversation led by Marie-Hélène Chrétien of the Association du Pays des Abbayes,
Registration required.

