Nuits de la lecture dans les médiathèques

Metz Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 13:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

2026-01-24

Pour cette 10e édition, Les Nuits de la lecture s’invitent dans les Bibliothèques et Médiathèques de Metz du 20 au 25 janvier 2026.

Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice ou muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique. Autre lieu d’inspiration pour la littérature, la campagne vient quant à elle questionner notre rapport à la terre et à la nature. La thématique Villes & campagnes proposée par le Centre national du livre est déclinée dans les événements proposés par le réseau des Bibliothèques-Médiathèques de Metz spectacles, lectures, rencontre littéraire, ateliers, animations musicales, blind test, jeux, escape game, expositions, conférence…

Samedi 24 janvier, rendez-vous dans les médiathèques du Phénix, Sablon, Agora et Verlaine, ouvertes en continu de 13h à 21h30. À partir de 16h, laissez-vous surprendre par une programmation festive et conviviale !

Programme gratuit, tout public

Entrée libre sauf animations à places limitées sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance dans les médiathèques de Metz ou par mail à servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Tout le programme sur le site internet des bibliothèques médiathèques de Metz.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

For this 10th edition, Les Nuits de la lecture will be held in Metz’s libraries and media libraries from January 20 to 25, 2026.

Whether in its vanished, contemporary, futuristic or fantasized form, the city, as inspiration or muse, feeds the literary and artistic imagination. Another place of inspiration for literature, the countryside questions our relationship with the land and nature. The Cities & Countryside theme proposed by the Centre national du livre is reflected in the events offered by the Metz library-mediatheque network: shows, readings, literary encounters, workshops, musical events, blind tests, games, escape games, exhibitions, conferences…

On Saturday January 24, visit the Phénix, Sablon, Agora and Verlaine media libraries, open non-stop from 1pm to 9:30pm. From 4pm onwards, let yourself be surprised by a festive and convivial program!

Free program, open to all

Free admission except for events with limited seating, with registration 1 month in advance at Metz media libraries or by e-mail to servicesauxpublics@mairie-metz.fr

The full program is available on the Metz media libraries website.

