Nuits de la lecture Daubensand

Nuits de la lecture

6 rue Principale Daubensand Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

2026-01-21

escape game, contes et atelier culinaire

Après avoir écouté des histoires, les enfants pourront exprimer toute leur créativité en réalisant des collages inspirés des œuvres de Paul Klee. À partir de formes géométriques, libre à eux d’ériger des maisons de campagne ou des gratte-ciels ! .

6 rue Principale Daubensand 67150 Bas-Rhin Grand Est

English :

escape game, storytelling and culinary workshop

