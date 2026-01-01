Nuits de la lecture Daubensand
Nuits de la lecture Daubensand mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture
6 rue Principale Daubensand Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
2026-01-21
escape game, contes et atelier culinaire
Après avoir écouté des histoires, les enfants pourront exprimer toute leur créativité en réalisant des collages inspirés des œuvres de Paul Klee. À partir de formes géométriques, libre à eux d’ériger des maisons de campagne ou des gratte-ciels ! .
6 rue Principale Daubensand 67150 Bas-Rhin Grand Est
English :
escape game, storytelling and culinary workshop
