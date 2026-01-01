Nuits de la lecture | De la maison de campagne au pâté de maisons… Compiègne

Nuits de la lecture | De la maison de campagne au pâté de maisons…

De la maison de campagne au pâté de maisons les mots du paysage rural et urbain.

Le groupe Les mots à voix haute des Bibliothèques de Compiègne et de la Médiathèque Roland Florian de Ribécourt-Dreslincourt vous invitent à une lecture participative sur le thème de la ville et de la campagne.

28 Rue du Général Koenig Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 29 77

English :

From country house to city block: words in the rural and urban landscape.

The Les mots à voix haute group from Compiègne Libraries and the Roland Florian Media Library in Ribécourt-Dreslincourt invite you to a participatory reading on the theme of town and country.

