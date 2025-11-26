Nuits de la lecture : des cabanes à histoires à l’espace jeunesse ! Bibliothèque François Villon Paris

Venez vous abriter dans les cabanes disséminées à l’étage pour partager des histoires en compagnie des bibliothécaires.

L’espace jeunesse de la bibliothèque François Villon se transformera en petit village pour cette édition consacrée à la thématique Villes et campagnes.

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/