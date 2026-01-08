Nuits de la lecture Deux contes hauts en couleurs Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Nuits de la lecture Deux contes hauts en couleurs
Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Pour ces Nuits de la Lecture, Claire Pantel vous convie à un voyage haut en couleurs à travers deux séances de contes….
Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
English : Nuits de la lecture Deux contes hauts en couleurs
For these Nights of Reading, Claire Pantel invites you on a colourful journey through two storytelling sessions….
