Nuits de la lecture Dictée Beauchamps

Nuits de la lecture Dictée

2 Rue de la Mairie Beauchamps Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Vener sens faute testé votre ortographe dans la bone humeur à l'occasion des Nuits de la Lecture !

Durée 1 h | Dès 15 ans | Sur inscription

Durée 1 h | Dès 15 ans | Sur inscription

Vener sens faute testé votre ortographe dans la bone humeur à l’occasion des Nuits de la Lecture !

Durée 1 h | Dès 15 ans | Sur inscription .

2 Rue de la Mairie Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 04 64 bibliotheque.beauchamps80@gmail.com

English :

Come and test your spelling skills in good spirits during the Nuits de la Lecture!

Duration 1 h | From 15 years old | Registration required

