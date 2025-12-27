Nuits de la lecture Dictée Beauchamps
Nuits de la lecture Dictée Beauchamps vendredi 23 janvier 2026.
2 Rue de la Mairie Beauchamps Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-23
Vener sens faute testé votre ortographe dans la bone humeur à l’occasion des Nuits de la Lecture !
Durée 1 h | Dès 15 ans | Sur inscription
2 Rue de la Mairie Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 04 64 bibliotheque.beauchamps80@gmail.com
English :
Come and test your spelling skills in good spirits during the Nuits de la Lecture!
Duration 1 h | From 15 years old | Registration required
