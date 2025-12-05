Nuits de la lecture entre ville et campagne Sélestat

Nuits de la lecture entre ville et campagne

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Samedi 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24 18:45:00

2026-01-24

Rendez-vous au FRAC Alsace où le portail crée par l’artiste Elmar Trenkwalder nous mènera vers des histoires entre ville et campagne. Tout public

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

Join us at the FRAC Alsace, where the portal created by artist Elmar Trenkwalder will take us on a journey through stories between town and country. Open to all

