Nuits de la lecture entre ville et campagne Sélestat
Nuits de la lecture entre ville et campagne Sélestat samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture entre ville et campagne
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 18:45:00
Date(s) :
2026-01-24
Rendez-vous au FRAC Alsace où le portail crée par l’artiste Elmar Trenkwalder nous mènera vers des histoires entre ville et campagne. Tout public
Lecture
Rendez-vous au FRAC Alsace où le portail crée par l’artiste Elmar Trenkwalder nous mènera vers des histoires entre ville et campagne.
Tout public. 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
Join us at the FRAC Alsace, where the portal created by artist Elmar Trenkwalder will take us on a journey through stories between town and country. Open to all
L’événement Nuits de la lecture entre ville et campagne Sélestat a été mis à jour le 2025-12-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme