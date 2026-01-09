Nuits de la lecture Escape Game à Meymac Place de l’Église Meymac

Nuits de la lecture Escape Game à Meymac

Place de l’Église Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

C’est la panique à Zootopia la chanteuse Gazelle a été kidnappée. La ville est en effervescence et le chef Bogo ne sait plus où donner des cornes. Réputé pour être un fan absolu de Gazelle, l’officier Clawhauser est pour l’instant le suspect numéro 1. Votre mission est donc d’innocenter l’officier Clawhauser en retrouvant le véritable coupable… et en délivrant la chanteuse si adulée.

Gratuit, tout public dès 8 ans .

Place de l’Église Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

