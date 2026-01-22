Nuits de la lecture Esprits de la forêts parcours Uramado Médiathèque Gironde-sur-Dropt

Nuits de la lecture Esprits de la forêts parcours Uramado

Médiathèque 165 rue André Dupuy Chauvin Gironde-sur-Dropt Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Une soirée pour partir à la recherche de tanukis (esprits de la forêt au Japon) ou comment découvrir quel est votre animal totem ! Trouvez les 12 tanukis cachés dans la médiathèque muni d’une tablette avec l’application Uramado . Un parcours japonisant en réalité augmentée, tentez l’aventure ! Un parcours créé par Julie Stephen Chheng (auteur, illustratrice et designer internationale). .

Médiathèque 165 rue André Dupuy Chauvin Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 18 73 bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr

