Nuits de la lecture Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny

Nuits de la lecture

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Au programme

– À 10h30 lectures d’albums par Alice pour les 5 ans et plus. Venez écouter des histoires qui vous feront traverser des paysages urbains et de campagnes.

– De 14h30 à 17h jeux de société sur le thème Villes et campagnes pour les 8 ans et plus. Réservation conseillée ludi-mediatheque@ccvexin-normand.fr

– Toute la journée Birdie Memory, retrouvez les oiseaux des campagnes et découvrez leurs chants. Pour les 7 ans et plus. Birdie Memory est une initiation simple et ludique d’initiation à l’ornithlogie. .

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

L'événement Nuits de la lecture Étrépagny a été mis à jour le 2026-01-13