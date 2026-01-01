Nuits de la lecture Place de la Libération Eyragues

Nuits de la lecture

Samedi 24 janvier 2026 de 16h à 18h. Place de la Libération Bibliothèque Espace Culture Tourisme Eyragues Bouches-du-Rhône

Les Nuits de la lecture.

Dans le cadre de l’opération Nationale Les Nuits de la Lecture l’ECTE en collaboration avec l’association Lire et Faire Lire et les enseignants , organise le samedi 24 janvier , à la bibliothèque d’Eyragues de 16h a 18 h, cet évènement.

Le thème de cette 10eme édition est Villes et Campagnes

Cette manifestation est réservée à un public scolaire.

Des ateliers lecture pour la jeunesse y seront organisés ainsi que des ateliers jeux et découverte , toutes les demi-heures.

Les inscriptions se font en Mairie et/ou à la Bibliothèque.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir une autrice , Mme Valéria JOURCIN-CAMPANILE, qui nous présentera et dédicacera son dernier ouvrage .

Des élèves de CM1 viendront lire aux élèves plus jeunes des histoires qu’ils auront imaginées en classe sur le thème des Villes et des Campagnes A la fin de cet atelier, un jury composé des bénévoles Lire et Faire Lire ainsi que l’autrice invitée décerneront le prix de la meilleure histoire.



Inscriptions à la bibliothèque et à la mairie. .

Place de la Libération Bibliothèque Espace Culture Tourisme Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 84 47

