Nuits de la lecture Place de la Libération Eyragues
Nuits de la lecture Place de la Libération Eyragues samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Samedi 24 janvier 2026 de 16h à 18h. Place de la Libération Bibliothèque Espace Culture Tourisme Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Les Nuits de la lecture.
Dans le cadre de l’opération Nationale Les Nuits de la Lecture l’ECTE en collaboration avec l’association Lire et Faire Lire et les enseignants , organise le samedi 24 janvier , à la bibliothèque d’Eyragues de 16h a 18 h, cet évènement.
Le thème de cette 10eme édition est Villes et Campagnes
Cette manifestation est réservée à un public scolaire.
Des ateliers lecture pour la jeunesse y seront organisés ainsi que des ateliers jeux et découverte , toutes les demi-heures.
Les inscriptions se font en Mairie et/ou à la Bibliothèque.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir une autrice , Mme Valéria JOURCIN-CAMPANILE, qui nous présentera et dédicacera son dernier ouvrage .
Des élèves de CM1 viendront lire aux élèves plus jeunes des histoires qu’ils auront imaginées en classe sur le thème des Villes et des Campagnes A la fin de cet atelier, un jury composé des bénévoles Lire et Faire Lire ainsi que l’autrice invitée décerneront le prix de la meilleure histoire.
Inscriptions à la bibliothèque et à la mairie. .
Place de la Libération Bibliothèque Espace Culture Tourisme Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 84 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading Nights.
L’événement Nuits de la lecture Eyragues a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence