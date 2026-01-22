Nuits de la lecture Fables de La Fontaine Médiathèque La Réole

Nuits de la lecture Fables de La Fontaine

Médiathèque 1 bis Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Entrez dans une ronde entraînante autour des Fables de La Fontaine avec Laura de l’association L’arbre-Soleil. 11 fables de La Fontaine théâtralisées, mises en voix multiples, habillées de musique vivante par des instruments de musique du monde. Un spectacle à savourer en famille à partir de 6 ans. .

Médiathèque 1 bis Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 98 bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr

