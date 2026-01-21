Nuits de la lecture

Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

Les bibliothèques de Fécamp vous proposent un programme pour les petits et grands dans le cadre de la 10ème nuit(s) de la lecture.

Rendez-vous dans les bibliothèques Saint-Exupéry et Le Petit Prince pour découvrir l’exposition Villes & campagnes 14 illustrations issues des albums publiés par la maison d’édition jeunesse l’école des loisirs .

️ Vendredi 23 janvier

18h00 9 récits et 1 film

Une lecture et projection pour la présentation des textes réalisés sous l’égide de l’autrice et réalisatrice Gabrielle Schaff et diffusion du film Paroles de littoral .

Bibliothèque Saint-Exupéry Adulte entrée libre

️ Samedi 24 janvier

17h15 Maxi croc’

Une animation lecture jeunesse, avec Lise Mottet, pour découvrir des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, pour rêver, frissonner, sourire sur le thème villes & campagnes .

Bibliothèque Saint-Exupéry à partir de 6 ans

⚠️ Sur inscription via le portail (https://www.bibliotheque-fecamp.fr/doc/CALENDAR/99) ou par téléphone

18h30 Intermède musical par les élèves du Conservatoire Jacques Offenbach

Bibliothèque Saint-Exupéry Tout public entrée libre

19h00 Contes et récits du Grand Nord

Une lecture adulte par Christine Labourdette où le long de quelques récits et histoires, vous embarquerez pour un voyage à la rencontre des habitants des contrées sauvages situées à l’extrême nord du globe. Là où les humains vivent en lien avec les animaux et où les sagesses ancestrales peuvent parler au monde d’aujourd’hui.

Bibliothèque Saint-Exupéry Adulte entrée libre .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Fécamp a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp