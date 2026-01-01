Nuits de la lecture Rue du Docteur Horeau Fresnay-sur-Sarthe

Nuits de la lecture

Rue du Docteur Horeau Médiathèque Camille Bardou Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

À la Médiathèque Camille Bardou

Pour la deuxième année consécutive, la Médiathèque Camille Bardou a le plaisir de participer aux Nuits de la Lecture et d’ouvrir ses portes au public pour cet événement culturel devenu incontournable. À cette occasion, une programmation riche et variée a été spécialement imaginée autour du thème Villes et campagnes , invitant petits et grands à explorer ces univers à travers notamment une dédicace, un atelier de cartographie et un spectacle/lectures théâtralisées.

– 10h-12h30 Dédicace de Damien Deville à la librairie Carnets du grand chemin. Damien Deville est géographe, spécialiste des approches par le milieu, et l’auteur de La France des milles lieux, Le Faiseur de Nuages.

– 14h Atelier avec Damien Deville à la médiathèque Camille Bardou à partir de 8 ans (1h30). Découverte de la cartographie comment créer des cartes modernes ? Réservation conseillée au 02 43 33 35 41.

– 18h30 Spectacle/lectures théâtralisées la B.I.L.E de la compagnie Bande de Sauvages, à la médiathèque Camille Bardou, tout public (1h15). Les gentlemen de la Brigade d’Intervention Littéraire Équilatérale sont prêts à déclamer des textes vibrants, empruntés aux œuvres classiques et contemporaines !

Toutes les animations proposées sont gratuites. .

Rue du Docteur Horeau Médiathèque Camille Bardou Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 35 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Médiathèque Camille Bardou

L’événement Nuits de la lecture Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-13 par OT des Alpes Mancelles