Nuits de la Lecture Fursac

Nuits de la Lecture

Bar Le Balto Fursac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dans le cadre chaleureux du bar Le Balto, les bénévoles du Club du Livre de Fursac organisent les Nuits de la Lecture sur le thème Villes et Campagnes. Elles présenteront leurs livres sélectionnés avec des lectures à haute voix.

Venez découvrir ou redécouvrir ces livres. Vous pouvez aussi participer avec un livre à nous faire découvrir en lien avec le thème Villes et Campagnes.

Adultes et enfants sont tous bienvenus et tous peuvent participer. .

Bar Le Balto Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 31 20 bibliotheque.fursac@orange.fr

