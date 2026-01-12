Nuits de la lecture Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac
Nuits de la lecture Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac vendredi 23 janvier 2026.

2026-01-23


Vendredi 23 Janvier
14h Finale des petits champions de la lecture
16h Rencontre dédicace avec Mr Bonnet


Médiathèque Maurice Teinturier
1 Place de l'Église
Genouillac 23350
Creuse Nouvelle-Aquitaine
+33 5 55 80 35 21
mediatheque@genouillac-23.fr
