Nuits de la lecture Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac

Nuits de la lecture

Nuits de la lecture Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac vendredi 23 janvier 2026.

Nuits de la lecture

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Nuits de la lecture
Vendredi 23 Janvier
14h Finale des petits champions de la lecture
16h Rencontre dédicace avec Mr Bonnet
Médiathèque Maurice Teinturier

05.55.80.35.21
mediatheque@genouillac-23.fr

–> Médiathèque Maurice Teinturier GENOUILLAC   .

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21  mediatheque@genouillac-23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Genouillac a été mis à jour le 2026-01-10 par Portes de la Creuse en Marche