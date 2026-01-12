Nuits de la lecture Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac

Nuits de la lecture

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuits de la lecture

Vendredi 23 Janvier

14h Finale des petits champions de la lecture

16h Rencontre dédicace avec Mr Bonnet

Médiathèque Maurice Teinturier

05.55.80.35.21

mediatheque@genouillac-23.fr

–> Médiathèque Maurice Teinturier GENOUILLAC .

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Genouillac a été mis à jour le 2026-01-10 par Portes de la Creuse en Marche