Nuits de la lecture Grandes histoires et petites mains Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Nuits de la lecture Grandes histoires et petites mains

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Balade urbaine au fil des histoires

Guidés par les lectures de Marie-Noëlle, laissez-vous transporter à travers la ville, puis contribuez à la création collective d’une gigantesque cité imaginaire.

Enfants à partir de 4 ans

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

