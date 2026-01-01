Nuits de la lecture Grandes histoires et petites mains Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
2026-01-24
Balade urbaine au fil des histoires
Guidés par les lectures de Marie-Noëlle, laissez-vous transporter à travers la ville, puis contribuez à la création collective d’une gigantesque cité imaginaire.
Enfants à partir de 4 ans
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
