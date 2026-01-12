Nuits de la lecture Bibliothèque de Gray Gray

Nuits de la lecture

Bibliothèque de Gray 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

Les Nuits de la lecture vous donnent rendez-vous à la bibliothèque municipale de Gray pour explorer des histoires entre ville et campagne, à la lueur des pages et de l’imaginaire. .

Bibliothèque de Gray 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr

