Nuits de la lecture Histoire d’en rire Médiathèque Commenailles Commenailles

Nuits de la lecture Histoire d’en rire

Médiathèque Commenailles 90, rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture, venez partager un moment convivial à la médiathèque. L’équipe des bénévoles du site de Commenailles vous proposera la lecture de textes aussi éclectiques que joyeux sur le thème de l’humour. Fêtons ensemble le plaisir de lire ! .

Médiathèque Commenailles 90, rue Madeleine Vionnet Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr

English : Nuits de la lecture Histoire d’en rire

