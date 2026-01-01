Nuits de la lecture Histoire d’en rire Médiathèque Commenailles Commenailles
Médiathèque Commenailles 90, rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture, venez partager un moment convivial à la médiathèque. L’équipe des bénévoles du site de Commenailles vous proposera la lecture de textes aussi éclectiques que joyeux sur le thème de l’humour. Fêtons ensemble le plaisir de lire ! .
+33 3 84 44 14 06 mediatheque@bressehauteseille.fr
