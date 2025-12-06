Nuits de la lecture histoires à la lampe de poche

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Et si on écoutait des histoires…dans le noir. Mystère, fantaisie et jeux de lumières seront au rendez-vous. 5 ans et +

Et si on écoutait des histoires…dans le noir. Mystère, fantaisie et jeux de lumières seront au rendez-vous. 5 ans et + 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Let’s listen to stories…in the dark. Mystery, fantasy and light show. ages 5 and up

L’événement Nuits de la lecture histoires à la lampe de poche Sélestat a été mis à jour le 2025-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme