Nuits de la lecture histoires à la lampe de poche Sélestat

Nuits de la lecture histoires à la lampe de poche
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Et si on écoutait des histoires…dans le noir. Mystère, fantaisie et jeux de lumières seront au rendez-vous. 5 ans et +
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
Let’s listen to stories…in the dark. Mystery, fantasy and light show. ages 5 and up
